Ökumenische Sozialstation erhält Erlös aus Benefizkonzert

Die Hochwasserkatastrophe in der Region im Sommer dieses Jahres ist unvergessen. Die Schäden sind größtenteils noch nicht vollständig behoben. Zugunsten der vom Hochwasser schwer getroffenen Ökumenischen Sozialstation im Landkreis Günzburg veranstaltete der Allgäu-Schwäbische Musikbund am 20. September ein Benefiz-Konzert des Polizeiorchesters Bayern im Forum am Hofgarten in Günzburg. Die Erlöse aus dem Eintrittskartenverkauf, dem CD-Verkauf in der Konzertpause sowie aus der im Foyer platzierten Spendenbox kamen nun dem Benefiz-Zweck zugute. ASM-Präsident Pschierer überreichte einen Spendenscheck über einen Betrag von 4200 Euro an die beiden Geschäftsführer der Sozialstation Ara Gharakhanian und Stefan Riederle. Der Betrag stellt die kompletten Einnahmen aus dem Konzertprojekt dar. Alle damit verbundenen Kosten wurden vom ASM getragen. „Angesicht der großen Schäden ist es ein vergleichsweise bescheidener Beitrag, aber er kommt von Herzen. Wir wissen das Geld bei der Sozialstation gut aufgehoben und wünschen viel Erfolg bei den weiteren Reparatur- und Wiederherstellungsarbeiten“, so Präsident Pschierer bei der Spendenübergabe. Die Initiative zum Benefiz-Konzert ging übrigens vom Chefdirigenten des Polizeiorchesters selbst aus. Generalmusikdirektor Johann Mösenbichler leitet nicht nur das Orchester, sondern sitzt auch ehrenamtlich im Beirat des Allgäu-Schwäbischem Musikbundes. Text/Foto: Joachim Graf

