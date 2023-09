Günzburg

vor 33 Min.

Pfarrer Bauer verlässt Günzburg und orientiert sich neu

Plus Der evangelische Pfarrer Alexander Bauer wird nach 23 Jahren im Amt in der Auferstehungskirche in Günzburg verabschiedet. Wohin es ihn zieht.

Von Sandra Kraus Artikel anhören Shape

Nach fast 23 Jahren verlässt Pfarrer Alexander Bauer Günzburg. Am Erntedanksonntag, 1. Oktober, findet ab 15 Uhr in der Auferstehungskirche in Günzburg der Gottesdienst zur Verabschiedung statt. Pfarrer Bauer wird die geteilte, zweite Pfarrstelle in den evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden Gröbenzell und Puchheim antreten und vor allem für die Jugend und die Konfirmanden-Arbeit zuständig sein. „Die zweite Pfarrstelle ist die ohne Verwaltung, das kommt mir und meiner kreativen Ader entgegen“, erklärt Bauer. Zusammen mit Ehefrau Jutta ist er bereits am Packen der Umzugskisten.

In 23 Jahren sammelt sich einiges an, zumal Alexander Bauer ein Sammler ist. Räuchermännchen bevölkern das Wohnzimmer, die Modelleisenbahn ist riesig und Blechspielzeug lädt zum Staunen ein. Für das Ehepaar hat der Umzug nach Gröbenzell etwas von Nachhausekommen. In der Zachäuskirche von Gröbenzell wurde Jutta Bauer getauft, in der Kirchengemeinde Puchheim war Alexander Bauer bei seinem allerersten Praktikum. Die beiden kennen sich seit ihrer Schulzeit am Gymnasium in Olching. Aus der Schwärmerei der Sechstklässlerin für den Oberstufenschüler entstand 1983 – vor 40 Jahren – eine Liebe fürs Leben auf einer Freizeit der evangelischen Jugend auf der Alpe Mittelberg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen