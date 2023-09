Günzburg

vor 17 Min.

Pfarrer Thomas Wagner wird neuer Klinikseelsorger in Günzburg

Nach fünf Jahren übergibt Pfarrer Max Ziegler (rechts) die Stelle als katholischer Seelsorger der Bezirks- und Kreiskliniken in Günzburg an Pfarrer Thomas Wagner.

Plus Nach fünf Jahren wechselt Pfarrer Max Ziegler nach Willishausen. Der neue Seelsorger für die Bezirks- und Kreiskliniken hat Erfahrung in der Pflege.

Von Bernhard Weizenegger Artikel anhören Shape

Die ersten Wochen in Günzburg sind für Thomas Wagner wie Campingurlaub: In seinem Wohnwagen wird der neue katholische Seelsorger für die Bezirks- und Kreiskliniken leben, bis er in seine künftige Wohnung in der Parkstraße ziehen kann. Der 52-Jährige war bis Ende Juli 13 Jahre lang Pfarrer der großen Pfarreiengemeinschaft Geltendorf. Dann packte er alles in Umzugskisten und machte erst einmal Urlaub.

Als Klinikseelsorger schließt sich für Thomas Wagner ein Kreis. Zu seinen Erwartungen sagt er: „Jetzt komme ich auch etwas zurück zu meinem ersten Traumberuf Krankenpfleger.“ Das Examen machte er 1992 in Schwabmünchen, dann folgten Abitur und Theologiestudium. Begleitend arbeitete er auf verschiedenen Stationen. „Krankenhaus, Tod und Trauer sind Themen, mit denen ich mich schon immer gut auseinandersetzen konnte. Und in Bereitschaft zu sein, kenne ich seit vielen Jahren“, sagt der Geistliche.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen