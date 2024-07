Polizei erwischt Autofahrer unter Drogen und Mitfahrer mit zu viel Cannabis

Bei einer Verkehrskontrolle in Günzburg hat die Polizei einen Autofahrer erwischt, der drogentypische Symptome zeigte. Zudem fanden die Beamten in dem Auto zu große Drogenmengen und einen Minderjährigen im Besitz von Cannabis. Laut Pressebericht führten die Beamten am Montagabend in der Augsburger Straße die Kontrolle durch. Der 33-jährige Fahrer zeigte hierbei drogentypische Auffälligkeiten, weshalb ihm ein Schnelltest angeboten wurde. Diesen lehnte er ab, gab aber zu, in den zurückliegenden Tagen mehrere Joints geraucht zu haben. Die Beamten ordneten daraufhin bei ihm eine Blutentnahme an. Den geforderten Führerschein hatte der Fahrzeugführer angeblich zu Hause vergessen, was aber nicht der Wahrheit entsprach. Ermittlungen ergaben, dass diesem eine Fahrerlaubnis versagt wurde.

Zudem stellten die Beamten im Fahrzeug Marihuana-Geruch fest. Unter dem Beifahrersitz fanden sie mehrere Päckchen mit Cannabis, wobei das Gesamtgewicht die erlaubte Menge überstieg. Das aufgefundene Marihuana gehörte einem in Fahrzeug befindlichen 37-jährigen Mann, gegen den eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz erstattet wurde. Auch stellten die Beamten fest, dass ein im Fahrzeug befindlicher 16-Jähriger ebenfalls eine geringe Menge Marihuana mitführte. Da der Besitz für ihn nicht erlaubt ist, wurde auch dieses Cannabis beschlagnahmt. Beim Fahrer wird neben der Ordnungswidrigkeit des Fahrens unter Drogeneinfluss auch ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Wegen des Besitzes der nicht erlaubten Menge wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen den 37-Jährigen eingeleitet. (AZ)