Polizei sucht nach Parkrempler Geschädigten statt Verursacher

Statt eines Unfallflüchtigen sucht die Günzburger Polizei jetzt den Besitzer eines beschädigten Wagens. Offensichtlich hat er seinen Schaden zu spät bemerkt.

Eine 82-jährige Frau rief am Montag bei der Polizeiinspektion Günzburg an und meldete einen Unfall. Sie befand sichlaut Polizeiangaben gegen 8 Uhr mit ihrem braunen Ford KA auf dem Parkplatz des Ärztehauses in der Lindenallee. Beim Einparken touchierte sie ein abgestelltes Fahrzeug. Bis der Unfall vermeldet wurde und bis zu dem zeitpunkt, als die Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Günzburg am Parkplatz eintraf, war das Fahrzeug, welches von der Frau mit ihrem Auto gestreift wurde, nicht mehr vor Ort. Die Polizei Günzburg bittet den Halter des beschädigten Autos, sich unter der Telefonnummer 08221-9190 zu melden. (AZ)