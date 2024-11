Privater Krankentransport unter Drogeneinfluss

Am Mittwoch wurde der Polizeiinspektion Günzburg gegen 13 Uhr ein Fahrzeug im Stadtgebiet Günzburg gemeldet, welches ohne Kennzeichen und mit aggressiver Fahrweise unterwegs sei. Das Fahrzeug konnte am Kreiskrankenhaus samt Fahrzeugführer angetroffen werden. Der Fahrer gab an, seine verletzte Tochter in das Krankenhaus gefahren zu haben. Er war zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, und ein Drogenvortest verlief positiv. Da es sich bei der Verletzung nur um eine Verstauchung und um keine lebensbedrohliche Verletzung gehandelt hatte, erwarten nun den Fahrer gleich mehrere Anzeigen. (AZ)

Drogeneinfluss Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Günzburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Krankentransport Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis