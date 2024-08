Rauf aufs Rad: Das ist beim Schwabentag in Günzburg alles geboten

Beim Schwabentag am Samstag, 7. September, in Günzburg stehen Umwelt und Mobilität im Mittelpunkt. Gemeinsam mit dem Bezirk Schwaben richtet die Stadt diesen Tag aus, der in diesem Jahr Lust aufs Fahrradfahren machen soll.

Ein buntes Programm erwartet die Besucherinnen und Besucher an diesem Tag. Dem Fahrradfahren kommt dabei eine besondere Rolle hinzu. „Günzburg verfügt über ein gut ausgebautes Radnetz und zeigt so, wie einfach und umweltbewusst es ist, das Rad im Alltag und für Ausflüge zu nutzen“, wirbt Bezirkstagspräsident Martin Sailer für Günzburg.

Abwechslungsreiches Programm beim Schwabentag in Günzburg

Ob historische Fahrräder, Bewegungs-Parcours für Kinder, Fahrradreparaturangebote oder Fahrsicherheitstraining für Senioren der Polizeiinspektion Günzburg: der Schwabentag bietet von 12 bis 18 Uhr ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie in der Günzburger Innenstadt. Zu den weiteren Ausstellern gehören auch zahlreiche Städte aus Schwaben, die ihre touristischen und kulturellen Besonderheiten vorstellen.

Ab 11.30 Uhr läutet die Günzburger Band Smile a while den Veranstaltungstag auf der Bühne am Schloßplatz ein, bevor um 12 Uhr offiziell Bezirkstagspräsident Martin Sailer, Landrat Hans Reichhart und Oberbürgermeister Gerhard Jauernig den Schwabentag dort eröffnen. Das weitere Musikprogramm gestalten die „Blech(b)engel“ (ab 15.15 Uhr, Schloßplatz), „Herr Meyer macht Musik“ (ab 16.45 Uhr, Schloßplatz) und Rod Fritz (ab 13 Uhr, Stadtgraben). Der VfL Günzburg und die AOK Günzburg bieten Bewegungsübungen zum Mitmachen an.

Aktionen rund ums Rad in der Innenstadt von Günzburg

Die Aktionen, bei denen der Nachhaltigkeitsaspekt stets im Mittelpunkt steht, finden verteilt in der Innenstadt statt. Die Info- und Aktionsstände der Teilnehmenden befinden sich im Museumshof, auf dem Schloßplatz und am Durchlass hinter dem Rathaus. Im Hofgarten liegt der Fokus auf den kleinen Gästen, die eine Hüpfburg, ein Maltisch und eine Zaubershow erwartet. Ein Highlight ist die „Schwabentag-Kids-Meisterschaft“ des Deutschen Alpenvereins (DAV) Sektion Günzburg, der die kleinsten Besucherinnen und Besucher dazu einlädt, mit dem Laufrad einen Parcours zu absolvieren.

„Fahrradfahren ist nachhaltig, hält fit und macht Spaß“, so Oberbürgermeister Gerhard Jauernig. „Wir zeigen am Schwabentag, dass Günzburg Fahrradstadt kann“, so der OB. Schon die Anreise mit dem Fahrrad wird belohnt: Wer den weitesten Weg mit dem Fahrrad hat oder die größte Radlergruppe bildet, kann bei einem Gewinnspiel mitmachen. Als Preise winken ein Wochenende in Günzburg mit Übernachtung, Frühstück und Stadtführung, eine Gruppenstadtführung und die Altstadt mit freiem Eintritt zum Günzburger Kulturnacht am 25. Oktober sowie Jahreskarten für das LEGOLAND Deutschland Resort. Gewinnspielkarten sind in der Tourist-Information Günzburg am Schloßplatz erhältlich und können am 7. September dort ausgefüllt wieder abgegeben werden.

Den Abschluss des Schwabentags bildet eine besondere Radtour am Sonntag nach dem Schwabentag, dem 8. September. Wie berichtet, haben der Burgauer Künstler Hermann Skibbe und der Günzburger Stadtarchivar Raphael Gerhardt mit „Giro di Gontia“ eine kulturell-geschichtliche Entdeckungstour rund um Günzburg konzipiert. (AZ)

Info: Weitere Informationen zum Programm sind auf der Homepage der Stadt Günzburg zu finden unter www.guenzburg.de/schwabentag