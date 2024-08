Entdecken und genießen an der Landmarke Donaumoos im Rahmen der Radtour

Die Arbeitsgemeinschaft Schwäbisches Donaumoos (Arge Donaumoos) lädt am Sonntag, 8. September, mit Unterstützung des Freundeskreises Landmarke Donaumoos und der Firma Bendl in Kooperation zu einem besonderen Tag an der Landmarke Donaumoos an den Vollmerseen bei Riedhausen ein. Von 13.30 bis 17 Uhr erwartet die Besucher laut Pressemitteilung ein abwechslungsreiches Programm, das die Schönheit und Einzigartigkeit dieser wertvollen Naturlandschaft in den Mittelpunkt stellt. Die Veranstaltung ist Teil des Schwabentags, der tags zuvor in Günzburg unter dem Motto „Fahrradstadt“ stattfindet, und bietet sowohl Teilnehmern der organisierten Radtour „Giro di Gontia“ (Anmeldung online oder persönlich über die Tourist-Info in Günzburg) als auch anderen Fahrradfahrern eine ideale Gelegenheit, die Natur- und Kulturschätze des Donaumooses zu entdecken.

Die Landmarke wird dabei zur Station für Radfahrer und Ausflügler, die hier eine Pause einlegen und sich von der besonderen Atmosphäre inspirieren lassen können. Ab 13.30 Uhr startet das Programm an der Landmarke, bei dem die Umweltstation mooseum mit dem „Donaumobil“ spannende Einblicke in die Hydrologie der Natur- und Kulturlandschaft des Donaumooses bietet – ein Erlebnis für Groß und Klein. Kulinarisch werden die Besucher vom Foodtruck „GünzBurger“ verwöhnt. Dazu gibt es eine erfrischende Getränkeauswahl der Radbrauerei Günzburg. Um 16.15 Uhr lädt die Arge zu einer kostenlosen Führung, um mehr über die Geschichte und Bedeutung der Landmarke und des gesamten Donaumooses zu erfahren. Ergänzt wird das Programm durch die Riedhausener Schuhplattler, die um 15.15 Uhr und 15.45 Uhr mit traditionellen Tänzen für Unterhaltung sorgen.

Zu beachten ist: Am Freitagvormittag, 6. September, wird in Abstimmung mit der Stadt Günzburg entschieden, ob die Veranstaltung witterungsbedingt abgesagt werden muss. Die Information erfolgt auf der Homepage: www.arge-donaumoos.de. (AZ)