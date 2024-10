Rotary Club Günzburg spendet 5000 Euro an Kindergarten Sankt Martin

Der katholische Kindergarten Sankt Martin Günzburg freut sich über eine Spende des heimischen Rotary Clubs in Höhe von 5000 Euro. Der finanzielle Zuschuss fließt in Neubeschaffungen für das vom Hochwasser völlig zerstörte Untergeschoss, erklärt Einrichtungsleiterin Carmen Elsäßer. Ein Gruppenraum, die Turnhalle sowie das Bastelatelier sind seit Juni Baustelle. Patrick Hirner (Präsident Rotary Club Günzburg) sowie Uli Hindelang (Vorstand Unterstützungsverein) kamen zur Spendenübergabe, an der auch Pfarrer Wasserrab teilnahm. Das Bild zeigt (von links) Carmen Elsäßer, Leiterin des Kindergartens Sankt Martin, und Stadtpfarrer Christoph Wasserrab, die sich über die Spende des Rotary Clubs Günzburgs in Höhe von 5000 Euro aus den Händen von Patrick Hirner (Präsident) und Uli Hindelang (Vorstand Unterstützungsverein) freuen. Text: Carmen Elsäßer/Foto: Sissy Schleifer

