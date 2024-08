Schlägerei nach Günzburger Volksfest

Nach dem Günzburger Volksfest ist es in der Nacht von Freitag auf Samstag zu einer Schlägerei gekommen. Laut Polizei trafen gegen 0.40 Uhr zwei Personengruppen im Bereich Bahnhofplatz/Auweg aufeinander. Die eine Gruppe beschuldigte die andere, eine Person von einem Roller geschubst zu haben. Als dies verneint wurde, gingen mehrere Personen die insgesamt vier Geschädigten im Alter von 18 und 19 Jahren körperlich an. Unter anderem schlugen die bislang unbekannten Täter mit den Fäusten und einem Motorradhelm zu. Die Täter entfernten sich nach der Auseinandersetzung. Die Geschädigten wurden durch die Schläge leicht verletzt. Die Ermittlungen zu den Tätern dauern an. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg zu melden. Telefon: 08221/9190. (AZ)

