SchülerInnen schwitzen für einen guten Zweck

Am Ende des Schuljahres wuchsen viele Schülerinnen und Schüler der 5. bis 8. Klassen des Maria-Ward-Gymnasiums Günzburg noch einmal über sich hinaus. Nachdem sie sich selbst Sponsoren innerhalb der Familie oder Freunden gesucht haben, konnten sie sich auf die Runde durch die Günzburger Innenstadt machen. Jede Jahrgangsstufe konnte innerhalb einer Schulstunde so viele Runden wie möglich laufen. Die ,,erlaufenen‘‘ Runden werden jeweils auf einer Stempelkarte festgehalten. Bei gutem Laufwetter wurden insgesamt über 2220 Runden absolviert. Die Klasse 6b durfte sich am letzten Schultag über einen Besuch in einer Günzburger Eisdiele freuen, da sie die meisten Runden je gestartetem Schüler geschafft haben. Die Freude war im ganzen Schulhaus zu hören. Die von den Sponsoren der Schülerinnen und Schüler gespendeten über 6200 Euro wurden an den Rotary Club Günzburg übergeben, damit Hochwasser-Betroffenen in Günzburg geholfen werden kann.

