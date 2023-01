Schwäbisches Jugendblasorchester spielt in Günzburg groß auf

Plus Beim Dreikönigskonzert des Schwäbischen Jugendblasorchesters in Günzburg brillieren knapp 80 hochtalentierte Musikerinnen und Musiker – und eine Dirigentin.

SJBO – die vier Buchstaben stehen für „Schwäbisches Jugendblasorchester“. Es ist mehr als nur das sinfonische Auswahlorchester des Allgäu-Schwäbischen Musikbunds (ASM). Im Jahr 1988 wurde es auf Initiative des ehemaligen ASM-Präsidenten Karl Kling gegründet. Mit dem Hintergrund, junge und hochtalentierte Musikerinnen und Musiker, ausgewählt aus den schwäbischen Musikkapellen, zu fördern und in einem Spitzenorchester zusammenzuführen. Das hohe Niveau macht es zu einem Aushängeschild des ASM. In über 30 Jahren haben mehr als 5000 Musikerinnern und Musiker ihr Können unter Beweis gestellt. Seit 2020 steht das SJBO unter der musikalischen Leitung einer Dirigentin.