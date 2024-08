Gestohlener Transporter aus Günzburg im Ausland gefunden

Bei einer Einreisekontrolle in die Schweiz haben Polizisten den gestohlenen Kleintransporter aus Günzburg sicherstellen und die Diebe festnehmen können. Nach Angaben der Polizei wurde der weiße Mercedes Vito in der Nacht von Sonntag auf Montag in Günzburg aus der Straße „Hinter dem Bach“ gestohlen. Dieser konnte nun im Rahmen einer Einreisekontrolle in die Schweiz im Kanton Schaffhausen sichergestellt und die Insassen konnten festgenommen werden. Aufgrund von Videoaufzeichnungen, die im Rahmen der bisherigen Ermittlungen von der Polizei gesichert wurden, kann den Festgenommenen auch der Diebstahl des Fahrzeugs nachgewiesen werden. (AZ)

