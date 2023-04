Sicherheitsgespräch: So sicher war es 2022 im Landkreis Günzburg

Im Rathaus Günzburg fand das jährliche Sicherheitsgespräch zwischen Polizei, der Stadt und dem Landratsamt statt: Womit die Polizei besonders beschäftigt war.

Es war ein Treffen mit Polizeipräsidentin Claudia Strößner, Landrat Hans Reichhart und Oberbürgermeister Gerhard Jauernig, um die Sicherheitslage im Landkreis Günzburg zu erörtern. Beteiligt waren außerdem die Leiter der Schutz- und Kriminalpolizeiinspektionen, der Verkehrspolizeiinspektion, sowie die zuständigen Fachbereichsleiter des Landratsamtes und der Stadt Günzburg. Alles drehte sich um die Frage, wie sicher der Landkreis Günzburg ist.

Polizeipräsidentin Claudia Strößner erläuterte zunächst die allgemeine Sicherheitslage. Auch im Landkreis Günzburg findet sich der bayernweite Trend eines Anstiegs der Fallzahlen nach den beiden Coronajahren wieder. „Nicht zuletzt wegen der guten Zusammenarbeit zwischen den Sicherheitsbehörden und der Polizei leben die Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Günzburg weiterhin sehr sicher“, stellt Polizeipräsidentin Strößner fest.

Oberbürgermeister Gerhard Jauernig (2. von links), Polizeipräsidentin Dr. Claudia Strößner (mitte) und Landrat Dr. Hans Reichhart (rechts) beim Sicherheitsgespräch in Günzburg Foto: Carmen Willer

Ein Blick auf die Zahlen des Landkreises zeigt, dass die Straftaten im vergangenen Jahren nach dem Tiefpunkt vom Vorjahr moderat von 4.381 auf 4.780 anstiegen. Lasse man jedoch die wenig aussagekräftigen Coronajahre außer Acht und vergleiche die Fallzahlen mit dem Referenzjahr 2019, so bewegen sich diese weiterhin auf einem niedrigen Niveau. Die Aufklärungsquote liege im Landkreis bei guten 70,1 Prozent. „Diese bestätigt die akribische Polizeiarbeit, ist aber auch der Verdienst der Bürgerinnen und Bürger, die Zivilcourage zeigen und der Polizei gute Hinweise geben“, sagt Strößner.

Bombenfunde und Verkehrstote: Was die Polizei besonders beschäftigte

Mit 3.623 Verkehrsunfällen bleibt die Zahl der Verkehrsunfälle im Landkreis Günzburg nahezu unverändert. Die Zahl der Verkehrsunfälle mit verletzten Personen stieg im Vergleich zum Vorjahr um 8,7 Prozent von 448 auf 487 an. Bedauerlicherweise stieg auch die Zahl der Verkehrstoten von zuletzt zwei im Jahr 2021 auf sechs im Jahr 2022. Auf die Verkehrssicherheit und Verkehrsprävention wird daher weiterhin ein besonderes Augenmerk in der Polizeiarbeit gelegt.

Die Polizeiinspektionen im Landkreis Günzburg beschäftigten im vergangenen Jahr mehrere Bombenfunde, die für größere Einsätze sorgten. Bei zwei Funden im Industriegebiet Deffingen musste für die Dauer der Entschärfung sogar die Autobahn A 8 zeitweise gesperrt werden.

Erfreulicherweise fanden im vergangenen Jahr nach zwei Corona geprägten Jahren wieder zahlreiche Feste statt. Auch wegen der guten Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden liefen diese größtenteils unproblematisch ab.

Ein weiterer Besprechungspunkt war der Zulauf an Flüchtlingen aufgrund des Russland-Ukraine-Krieges. Die Polizei unterstützte dabei die Ausländerbehörde tatkräftig mit fachkundigem Personal, wofür Landrat Hans Reichhart (CSU) seinen Dank aussprach.

Jauernig lobt die Zusammenarbeit der Polizei und der Behörden

Oberbürgermeister Gerhard Jauernig (SPD) betonte, dass der Einsatz der Polizeikräfte täglich für die allgemeine Sicherheit sorge. „Die Verlagerung der Verkehrspolizeiinspektion nach Günzburg ist eine deutliche Stärkung des Behördenstandorts der Großen Kreisstadt und trägt nachhaltig zum Schutz unserer Bürgerinnen und Bürger bei“, äußerte sich Jauernig zu der Entscheidung des Bayerischen Innenministeriums, die ebenso Teil der Agenda war.

Zum Abschluss richtete Günzburgs Oberbürgermeister seinen Dank an Polizeipräsidentin Strößner und Landrat Reichhart: „Seit vielen Jahren wird in dieser Runde ein offener und vertrauensvoller Austausch gepflegt – der Grundstein für die gute Zusammenarbeit zwischen Polizei und Behörden in der Stadt Günzburg und dem ganzen Landkreis.“ (AZ)