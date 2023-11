Günzburg

vor 34 Min.

So war Maxi Schafroths Gastspiel "Faszination Bayern" in Günzburg

Plus Der Kabarettist aus dem Unterallgäu kommt mit einem nicht mehr taufrischen, aber scheinbar zeitlosen Bühnenspektakel im Forum am Hofgarten voll an. Das hat seine Gründe.

Von Till Hofmann Artikel anhören Shape

Die Sache funktioniert seit Jahren mit den Schwaben im Allgemeinen und den Allgäuern im Besonderen: Man kann sich prima über sie lustig machen. Nur wenigen gelingt das auf so liebenswürdige Art wie Maxi(milian) Schafroth. In Günzburg lieferte der am Samstag im ausverkauften Forum am Hofgarten einen Beweis seiner über viele Jahre hinweg gesammelten Beobachtungen ab, deren Formulierungen zwischen fein und derb changieren. Dieser Wechsel gefällt dem Publikum, der Humor-Geschmacksnerv ist an diesem Abend voll getroffen.

Noch immer schafft er mit seinem erst zweiten Soloprogramm "Faszination Bayern" (das erste hieß "Faszination Allgäu") die Häuser zu füllen – und das mit minimalem Aufbau-Aufwand: Zwei Stunden lang, die Pause nicht eingerechnet, unterhält er das Publikum quasi nonstop und räsoniert über die eingebildeten Städter, denen er oft klischeehaft ein gekünsteltes Hochdeutsch mitgibt, wenn er während einer Landpartie mit dem Cayenne in deren Rolle schlüpft.

