Sopran, Trompete und Orgel bringen Osterklänge in die Frauenkirche

Plus Eine Darbietung klassischer Musik erlebte das Publikum am Ostermontag in der Günzburger Frauenkirche. Es erklangen auserlesene Werke der Barockliteratur.

Von Gertrud Adlassnig

Das festliche Konzert am Ostermontag ist für viele Musikfreunde in und um Günzburg bereits zur Tradition geworden und so haben sich auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Besucher von der Eiseskälte in der Frauenkirche nicht abschrecken lassen und wurden aus der Konzertreihe "Musikalischer Frühling" mit einem berührenden "Österlichen Festkonzert mit Sopran, Trompete und Orgel“ verwöhnt. Die drei Musiker, Sopranistin Maria Rosendorfsky, Trompeter Thomas Seitz und Organist Peter Bader sind ein eingespieltes Trio, das nicht zum ersten Mal in Günzburg auftrat.

In diesem Jahr hatten sich die arrivierten Musiker, Rosendorfsky singt am Theater Ulm, Seitz und Bader sind Dozenten an der Uni Augsburg, ein stark auf das Barock fokussiertes Programm zusammengestellt, in dem ein Ausflug ins 18. und 19. Jahrhundert weitere stilistische Akzente setzte.

