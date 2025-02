Sparkasse Schwaben-Bodensee spendet für eine noch bessere medizinische Versorgung

Die Sparkasse Schwaben-Bodensee hat mit einer Spende von 5000 Euro für den Förderverein Rettungsdienst Günzburg einen entscheidenden Beitrag zur medizinischen Versorgung im Landkreis Günzburg geleistet. Das gespendete Geld ermöglichte die Anschaffung eines hochmodernen Beatmungsgeräts für einen Hintergrund-Rettungswagen. Das neue Gerät, das zur anderen Hälfte vom Förderverein Rettungsdienst Krumbach getragen wurde, ermöglicht es den Rettungskräften noch schneller und effektiver auf Notfälle zu reagieren und betroffenen Personen die bestmögliche medizinische Versorgung zukommen zu lassen. Daniel Gastl ist Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Schwaben-Bodensee und betont: „Die Gesundheit unserer Mitbürger hat für uns oberste Priorität. Das neue Beatmungsgerät ist eine Investition in das Leben unserer Mitmenschen.“ Dr. Christina Ihle und Leon Jauernig vom Vorstand des Fördervereins Rettungsdienst unterstreichen die Bedeutung der Spende: „Das neue Beatmungsgerät ist eine wertvolle Ergänzung unserer Ausrüstung und wird uns in Zukunft noch besser in die Lage versetzen, Menschenleben zu retten.“ Günzburgs Oberbürgermeister Gerhard Jauernig hebt den wichtigen Beitrag des Fördervereins Rettungsdienst zur Stärkung des regionalen Gesundheitswesens hervor und sagt: „Seit seiner Gründung 1997 setzt sich der Verein erfolgreich für die Verbesserung und Unterstützung des örtlichen Rettungsdienstes ein und trägt wesentlich zur Sicherstellung einer effektiven und effizienten Notfallversorgung bei.“ Der Verein sammelt Spenden und Fördermittel, um die Ausstattung des Rettungsdienstes wie Einsatzfahrzeuge, medizinische Geräte und Schutzkleidung zu verbessern.

Bayerisch-Schwaben Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Förderverein Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Spende Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis