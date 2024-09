Stabübergabe im Kulturamt und bei der Musikschule

Personelle Veränderungen stehen an der Spitze der städtischen Musikschule und des Günzburger Kulturamts an. In neuer Position sind dann Anja Baldauf, Jürgen Gleixner und Karin Scheuermann. Anja Baldauf übernimmt ab 1. Oktober die Leitung der städtischen Musikschule von Jürgen Gleixner, der neuer Kulturamtsleiter wird. Karin Scheuermann konzentriert sich voraussichtlich ab 2026 auf ihre Aufgabe als Geschäftsführerin der Landesgartenschau GmbH und kehrt 2030 ins Kulturamt zurück.

Der aktuelle Leiter der städtischen Musikschule, Jürgen Gleixner übernimmt in den nächsten Monaten sukzessive die Leitung des Kulturamts. In einem ersten Schritt startet Gleixner ab Oktober 2024 mit der Leitung des Forums am Hofgarten und den musikalischen Veranstaltungen wie dem Günzburger Kultursommer. Die bisher organisatorisch dem Hauptamt zugeordnete Musikschule ist mit dem Schuljahr 2024/2025 in das Kulturamt überführt – hierfür gab es bereits seit Längerem Überlegungen aus dem Kreis des Stadtrats.

Die Leiterin des Kulturamts konzentriert sich auf die Landesgartenschau

Voraussichtlich ab 2026 wird Jürgen Gleixner das Kulturamt in Vollzeit leiten. Die bisherige Kulturamtsleiterin Karin Scheuermann, die seit vergangenem Jahr gemeinsam mit Claudia Knoll Geschäftsführerin der Landesgartenschau GmbH ist, wird wie vor einigen Monaten angekündigt im Lauf der beiden nächsten Jahre ihrer neuen Aufgabe einen immer größer werdenden Anteil ihrer Arbeitszeit widmen. Nach der Landesgartenschau 2029 und deren Abwicklung im Jahr 2030 wird Karin Scheuermann als Leiterin des Kulturamts auf ihre aktuelle Stelle zurückkehren. Jürgen Gleixner verabschiedet sich dann in den Ruhestand.

„Unsere Musikschule ist ein Aushängeschild der Stadt Günzburg. Die hohe Attraktivität unserer Musikschule spiegelt sich in den seit Jahren steigenden Schülerzahlen. Diese erfreuliche Entwicklung ist der Lohn für die sehr gute Arbeit des gesamten Teams mit Joe Gleixner an der Spitze. Er ist ein Glücksfall für die Stadt, die Musikschule und die Schüler“, lobt Günzburgs Oberbürgermeister Gerhard Jauernig den Leiter der städtischen Musikschule. Von Jürgen Gleixner erwartet der OB, dass er die bestehenden und von Karin Scheuermann hervorragend erarbeiteten Strukturen weiterentwickelt und weiter in eine erfolgreiche Richtung führt.

Anja Baldauf wird die neue Leiterin der Musikschule

Gleixners Nachfolgerin Anja Baldauf kennt die städtische Musikschule bestens: Die 51-Jährige ist seit 2016 in Günzburg tätig und fördert die Kleinsten in der elementaren Musikpädagogik und unterrichtet Musiktheorie und Klavier. Anja Baldauf ist in einer Musikerfamilie aufgewachsen, das Klavier/Akkordeon ist ihr täglicher Begleiter. 1986 erhielt sie vom Deutschen Musikrat die Begabtenförderung und gewann mehrere nationale und internationale Musikwettbewerbe.

Nach dem Musikstudium in München festigte sie ihre Erfahrungen im Bereich der Musikpädagogik, Orchesterleitung und als Musikerin auf Bühnen im In- und Ausland. „Ich empfinde es als Privileg, die Kunst der Musik an die Schüler der städtischen Musikschule weiterzugeben. Ich freue mich über den von der Stadt Günzburg mir entgegengebrachten Vertrauensbeweis, die Leitung der Musikschule ab Oktober übernehmen zu dürfen“, sagt Anja Baldauf. Die neue Leiterin der Musikschule möchte die Ensemblestruktur stärken und noch mehr Bildungsgleichheit schaffen. Ein weiteres Anliegen ist die weitere Festigung des Kollegiums. „Glückliche Lehrer bedeuten glückliche Kinder. Und das passt nirgendwo besser als in Günzburg. Ganz nach dem Motto der Stadt: Glücklich. In Günzburg“, sagt Anja Baldauf.

Oberbürgermeister Gerhard Jauernig sagt über die neue Leiterin: „Anja Baldauf ist eine exzellente Musikerin und Lehrkraft, die ein hohes Ansehen genießt. Es herrscht nun frühzeitig Klarheit, wie es mit unserer Musikschule weitergeht.“ (AZ)