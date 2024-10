Trotz eigenem Grundstück: Warum eine Familie lange auf Baubeginn warten muss

Wohl dem, der einen Bauplatz hat - vor allem in Zeiten wie diesen, in denen das Bauen nicht mehr ganz so erschwinglich ist wie noch vor einigen Jahren. Doch auch wer ein Grundstück sein Eigen nennen kann, darf deswegen noch lange nicht den Bagger anrollen lassen - es gibt Regeln und Vorgaben zu beachten und in manchen Fällen muss man eben auch etwas mehr Zeit investieren, als es Bauwilligen lieb ist. Warum auch Städte und Gemeinden sich manchmal schwertun, jeden Bauwunsch umgehend zu erfüllen, zeigt sich an einem Beispiel aus dem Günzburger Stadtteil Nornheim.

Rebekka Jakob Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Nornheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Baubeginn Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis