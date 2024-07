Unfall: Fahrerflucht nach Fahrstreifenwechsel auf der A8

Am Donnerstag gegen 10 Uhr hat sich auf der A8 bei Günzburg in Fahrtrichtung München ein Verkehrsunfall ereignet, wobei sich ein Lkw unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Ein 47-Jähriger befuhr den mittleren Fahrstreifen in Richtung München, als ein Lkw einen Fahrstreifenwechsel nach links vollzog. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste er daher stark abbremsen. So berichtet es die Verkehrspolizei Günzburg. Ein ihm nachfolgender Pkw fuhr daraufhin auf den 47-Jährigen auf. Es entstand Sachschaden von rund 4500 Euro. Der Lkw, welcher nach dem Stand der Ermittlungen einen Fehler beim Fahrstreifenwechsel beging, setzte die Fahrt fort. Die Verkehrspolizei Günzburg sucht Zeugen, die Angaben zum Verkehrsunfall tätigen können. Mitteilungen werden unter der Rufnummer 08221/919-311 entgegengenommen. (AZ)

