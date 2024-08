Unfall in Günzburg mit widersprüchlichen Angaben: Polizei sucht Zeugen

Ein Verkehrsunfall in Günzburg hat am Donnerstag für Verwirrung gesorgt, da die Unfallbeteiligten widersprüchliche Angaben zum Hergang machen. Die Polizei sucht nun Zeugen, um die Ursache des Zusammenstoßes zu klären. Wie die Polizeiinspektion Günzburg mitteilt, stießen am Donnerstag um 11 Uhr zwei Autos in Günzburg an der Kreuzung Augsburger-, Sedan- und Wörthstraße zusammen. Ein 60-jähriger Fahrer wollte aus anderer Richtung kommend ebenfalls die Kreuzung überqueren. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision, bei der ein Sachschaden von rund 7.500 Euro entstand. Verletzt wurde niemand. Da die beiden Fahrer unterschiedliche Schilderungen des Unfalls geben, bittet die Polizei Günzburg Zeugen, sich unter der Rufnummer 08221 / 919-0 zu melden, um den Vorfall aufzuklären. (AZ)