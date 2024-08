Unfallflucht auf Seniorenheim-Parkplatz in Günzburg

Auf dem Parkplatz des Seniorenheimes in der Spitalgasse in Günzburg hat sich am Freitag zwischen 9.45 Uhr und 13 Uhr eine Unfallflucht ereignet. Der 38-jährige Geschädigte stellte nach Angaben der Polizei seinen Pkw, einen grauen VW Golf, im Tatzeitraum auf dem Parkplatz ab. Später bemerkte er einen Schaden an der linken Seite und der Heckstoßstange. Er kehrte daraufhin zum Unfallort zurück und schaute sich das Fahrzeug an, das bereits zum Tatzeitpunkt neben ihm geparkt hat. Dabei stellte er an diesem an der Frontstoßstange einen Schaden fest. Der Fahrer des geparkten Pkws bestreitet jedoch, dass er an dem Unfall beteiligt war. Ob er als Verursacher in Betracht kommt, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg zu melden. Telefon: 08221/9190. (AZ)

