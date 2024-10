Veranstaltungsgast geht Security-Mitarbeiter an und beleidigt Polizeibeamte

Ein Besucher einer Veranstaltung im Forum am Hofgarten in Günzburg hat am Samstagabend die Beherrschung verloren. Laut Polizei verließ er gegen 21.25 Uhr kurzzeitig den Veranstaltungsort. Als bei seiner Rückkehr eine erneute Einlasskontrolle durch den Sicherheitsdienst erfolgte, echauffierte sich der Mann und beleidigte eine der Kontrolleurinnen.

Als eine weitere Sicherheitsdienstmitarbeiterin den Mann beruhigen wollte, schlug ihr dieser mit der Hand gegen den Oberkörper. Hinzugezogene Polizeibeamte erteilten daraufhin dem Besucher einen Platzverweis und wurden auch noch von ihm beleidigt. Den Mann erwarteten nun Anzeigen wegen Beleidigung und Körperverletzung. (AZ)