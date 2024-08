Verkehrsunfall mit Sachschaden: Fahrerin wird „schwarz vor Augen“

Am späten Sonntagabend um kurz nach 23 Uhr war eine 46-Jährige mit ihrem Auto auf der B16 bei Günzburg in nördlicher Fahrtrichtung unterwegs. Wie die Frau gegenüber der Polizei angab, sei ihr kurz nach der Brücke über die Autobahn plötzlich schwarz vor Augen geworden, da sie im Tagesverlauf noch nichts gegessen hatte. Daraufhin kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte mit der kompletten rechten Fahrzeugseite über mehrere Meter an der Leitplanke entlang. Verletzt wurde sie dabei nicht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 25.000 Euro. (AZ)

Verkehrsunfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Günzburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis