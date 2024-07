Verlorener Ehering im Schuh aufgetaucht: Jetzt ist die Besitzerin gefunden

Kimberley Mäntele kann es gar nicht glauben. Das Foto, das Freundin Sandra ihr per WhatsApp weitergeleitet hat, zeigt tatsächlich ihren seit Wochen vermissten Ehering: Gold, acht Steinchen, eingraviert steht der Name ihres Liebsten und das Hochzeitsdatum: „Alex 16.12.2022“. Sie sei völlig platt, erzählt sie am Telefon im Gespräch mit unserer Redaktion. Dass jemand tatsächlich ihren Ring gefunden und sich an die Zeitung gewandt habe, hätte sie nie erwartet. „Ich dachte echt, das kann ich vergessen, der taucht nicht mehr auf.“

Es war der 9. Juni, ein Kurztrip mit den Mädels nach Mallorca stand an. Acht Freundinnen, um 5.50 Uhr morgens ging der Eurowings-Flieger von Stuttgart nach Palma. Kurz vor der Landung dann der Schock: Mänteles Ehering fällt herunter, sie wollte gerade versuchen, ihn am Finger etwas zu lockern, da die Hände während des Fluges angeschwollen sind, als er ihr aus den Händen flutscht. „Er ist nach hinten geflogen“, erzählt sie weiter. Beim Aussteigen haben einige Passagiere gemeinsam gesucht. Unter anderem die Familie, die hinter Mäntele und ihren Freundinnen saß. Familie Tschori aus Günzburg. Wie berichtet waren auch sie auf dem Weg nach Palma. Der vierjährige Sohn kletterte noch zwischen die Sitze, um bei der Suche zu helfen. „Beim Rausgehen meinte der Pilot dann zu mir: Ich könnte mir ja jetzt auf Malle einen neuen Mann suchen“, sagt Mäntele und lacht. „Es war echt schön, wie sich alle bemüht haben, die haben sogar die Polster von den Sitzen abgezogen.“ Doch zu diesem Zeitpunkt war die Suche erfolglos.

Der Ring ist im Flugzeug bei der Günzburgerin in den Schuh gefallen

Am Flughafenfundbüro hat die Mädelsgruppe aus Sulz am Neckar (Landkreis Rottweil) den Verlust gleich gemeldet: „In Palma hieß es, ich müsse in Stuttgart nachfragen und andersherum.“ Auch bei der Fluggesellschaft habe man ihr nicht weiterhelfen können, berichtet die 32-Jährige. Ihren Alex hat sie nach Ankunft sofort angerufen und vom Unglück berichtet: „Der fand‘s jetzt auch nicht so lustig.“ Doch die Geschichte sollte gut ausgehen.

Als Michael und Julia Tschori mit ihren Kindern im Hotel in Palma ankommen, zieht sich die Familie um. Aus Julias Schuh kullert auf einmal der Ehering, den sie kurze Zeit vorher noch im Flieger gesucht haben. Da auch sie vor Ort und bei der Fluggesellschaft abgewiesen werden, nehmen sie ihn schließlich nach einer Woche Urlaub wieder mit nach Hause nach Günzburg, Michael Tschori wendet sich an unsere Redaktion mit einem Aufruf.

Icon Vergrößern Der Ring auf der Küchenzeile der Familie Tschori aus Günzburg. Inzwischen ist er auf dem Weg zu seiner rechtmäßigen Besitzerin. Foto: Michael Tschori Icon Schließen Schließen Der Ring auf der Küchenzeile der Familie Tschori aus Günzburg. Inzwischen ist er auf dem Weg zu seiner rechtmäßigen Besitzerin. Foto: Michael Tschori

Am Dienstag erreicht die GZ-Redaktion dann eine Mail aus Sulz. Mänteles Freundin Sandra schreibt darin: „Ich habe gerade euren Artikel über den gefundenen Ehering vom Flug nach Mallorca im Internet gesehen und bin mir ziemlich sicher, dass er meiner Freundin gehört.“ Sie beschreibt die Flugdaten und den genauen Hergang, sie hätten noch vermutet, er sei vielleicht in eine Tasche gefallen. „Dass es jetzt aber ein Schuh war und die ehrliche Finderin sich an die Zeitung gewendet hat, macht mich sprachlos und sehr glücklich. Mein Herz schlägt mir gerade bis zum Hals - wir hatten es erst wieder drüber.“

Mäntele erzählt am Telefon, dass ihre Freundin am Wochenende noch meinte, sie mache sich jetzt noch mal auf die Suche oder melde sich beim Radio mit einem Aufruf. Dann sei bei Sandra über die Google-Suche der GZ-Artikel aufgeploppt. Bis dahin wusste die 32-Jährige noch von nichts. Als sie dann später die WhatsApp-Nachricht ihrer Freundin öffnet, liest sie: „Es werden noch Wunder wahr“, dazu das Foto des Rings aus dem Artikel. „Ich dachte erst, sie will mich verarschen“, sagt die verheiratete Frau und lacht. „Dann hatte ich Tränen in den Augen.“

Icon Vergrößern Kimberley und Alex Mäntele bei ihrer Hochzeit am 16. Dezember 2022. Foto: Julia Luft Fotografie Icon Schließen Schließen Kimberley und Alex Mäntele bei ihrer Hochzeit am 16. Dezember 2022. Foto: Julia Luft Fotografie

Noch am Dienstag telefonieren Kimberley Mäntele und Julia Tschori miteinander – alle Daten passen, melden uns die Günzburger Finder zurück. Wenige Stunden später ist der Ehering auch schon per Einschreiben auf dem Weg nach Sulz. „Ich bin der Familie so dankbar“, sagt die 32-Jährige, auch ihr Mann sei erleichtert. Einen kleinen Finderlohn gebe es auch für die Tschoris: „Für ihren Einsatz sollen sie etwas Schönes als Familie unternehmen.“