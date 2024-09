Vermeintlich verletzter Schwan führt zu Feuerwehreinsatz am Badesee

Ein Schwan, der sich eigenartig verhielt, hat am Freitag für einen Feuerwehreinsatz am Lutzenberger See gesorgt. Gegen 12.50 Uhr ging bei der Leitstelle ein Notruf ein, in dem besorgte Passanten einen offenbar verletzten Schwan meldeten. Sie beschrieben, dass der Vogel unruhig wirkte und Probleme beim Gehen hatte.

Die Feuerwehr Reisensburg rückte kurze Zeit später mit einem Fahrzeug und sieben Einsatzkräften zur Kleintierrettung an, um das Tier zu sichern und ihm bei Bedarf zu helfen. Vor Ort angekommen, verschafften sich die Einsatzkräfte zunächst einen Überblick über die Situation. Der Schwan zeigte tatsächlich ein ungewöhnliches Verhalten, wirkte jedoch ansonsten unversehrt, so der Bericht der Freiwilligen Feuerwehr.

Das Tier war nicht verletzte, die Feuerwehr konnte wieder gehen

Nach einer eingehenden Beobachtung stellten die Feuerwehrleute fest, dass der Schwan weder verletzt noch in Not war. Vielmehr handelte es sich um ein natürliches Verhalten des Vogels, der möglicherweise auf Nahrungssuche oder einfach nur erschöpft war. Die Einsatzkräfte entschieden daher, nicht weiter einzugreifen und ließen den Vogel weiter am See.

„Es ist immer besser, auf Nummer sicher zu gehen und im Zweifelsfall Hilfe zu rufen“, erklärt Alexander Werdich, der Kommandant der Feuerwehr Reisensburg, im Nachhinein. „In diesem Fall konnten wir allerdings feststellen, dass kein Handlungsbedarf bestand. Der Schwan war wohlauf.“

Der Einsatz endete ohne weitere Maßnahmen und die Feuerwehr kehrte nach etwa 20 Minuten in die Wache zurück. Für die Passanten, die den Notruf abgesetzt hatten, gab es dennoch eine positive Rückmeldung von den Einsatzkräften: „Es ist gut, aufmerksam zu sein, auch wenn sich nicht jeder Einsatz als notwendig erweist.“

Icon Vergrößern Zwischen zwei Gitterstäben war das kleine Tier festgesteckt. Foto: FFW Deisenhausen Icon Schließen Schließen Zwischen zwei Gitterstäben war das kleine Tier festgesteckt. Foto: FFW Deisenhausen

Im Fall eines Igels hat sich ein Notruf vor einigen Tagen beispielsweise als hilfreich erwiesen. Das Tier steckte zwischen zwei Gitterstäben in einem Zaun fest und konnte nur mit Hilfe der Feuerwehr Deisenhausen, die ein geeignetes Gerät dabeihatten, befreit werden. (AZ, sohu)