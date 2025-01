Vorfahrt genommen: Auto stößt mit Fahrradfahrer zusammen

Am Dienstag ist es in Günzburg zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 19.20 Uhr bog ein 19-Jähriger mit seinem Pkw von der Lochfelbenstraße nach rechts in die Heidenheimer Straße ab. Dabei missachtete er laut Polizei die Vorfahrt eines Radfahrers, der die Heidenheimer Straße in Richtung Günzburg befuhr. Beide Beteiligten konnten nicht rechtzeitig bremsen, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der Radfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu, die jedoch nicht weiter behandelt werden mussten. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 700 Euro. Die Polizei leitete gegen den 19-Jährigen ein Strafverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ein. (AZ)

