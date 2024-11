Vorfahrt genommen: Autofahrerin fährt E-Scooter-Fahrerin an

Weil eine 43-jährige Autofahrerin eine vorfahrtsberechtigte E-Scooter-Fahrerin übersehen hat, ist es am Freitagmorgen zu einem Unfall gekommen. Die Jugendliche E-Scooter-Fahrerin wurde dabei verletzt. Laut Polizei befuhr die 16-jährige E-Scooter-Fahrerin den Radweg der Riemgrabenallee in östliche Richtung um 7.10 Uhr. An der Einmündung zur Kornblumenstraße wollte sie diese überqueren. Eine 43-jährige Pkw-Fahrerin befuhr zu diesem Zeitpunkt die Kornblumenstraße und übersah die vorfahrtsberechtigte 16-Jährige. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision zwischen beiden Fahrzeugen, wodurch die 16-Jährige stürzte. Durch den Unfall erlitt sie Schmerzen. Die E-Scooter-Fahrerin wurde durch den hinzugerufenen Rettungsdienst zur Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Es entstand Gesamtschaden in Hohe von 500 Euro. (AZ)

