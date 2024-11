Vorfahrt missachtet: Unfall auf der B16

Am Freitagmorgen hat es auf der B16 bei Günzburg gescheppert. Wie die Polizei mitteilt, passierte gegen 7.10 Uhr ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein 51-jähriger Kleinwagenfahrer wollte am Riedwirtshaus von einer Nebenstraße nach links auf die B16 einfahren. Hierbei übersah er einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Kleintransporter. Es kam zum Zusammenstoß der zwei Fahrzeuge. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 7000 Euro. (AZ)

