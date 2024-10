Waffe in einem offenen Paket entdeckt

Am Samstagmorgen hat eine Mitarbeiterin eines Frachtzentrums in Günzburg der Polizei mitgeteilt, dass in einem offenen Paket eine Pistole aufgefunden wurde, die man nicht einordnen könne. Die Polizeibeamten vor Ort stellten fest, dass es sich bei der Pistole um eine sogenannte Softair-Waffe handelt, die mit Luftdruck Plastikkügelchen verschießt.

Da der Besitz solcher Waffen nur ab 18 Jahren erlaubt ist und zum Führen der Waffe eine Erlaubnis, der sogenannte kleine Waffenschein, erforderlich ist, sind auch für den Versand strenge Vorschriften zu beachten. Diese wurden nicht eingehalten. Bei dem Versender handelt es sich augenscheinlich um eine Privatperson, gegen die nun wegen Vergehen nach dem Waffengesetz ermittelt wird. (AZ)