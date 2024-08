Warum im Legoland schon der Weihnachtsmann unterwegs ist

Im Legoland herrschte am Samstag ausgelassene Sommerlaune. Der neue Wasserspielplatz im Land der Piraten ist gut besucht, Familien schlecken Eis – und trafen den Weihnachtsmann. Parkdrache Olli, das Maskottchen des Freizeitparks in Günzburg, hatte sich offenbar im Monat geirrt und den 24. August mit dem 24. Dezember verwechselt. Mit Elfen, Lego-Weihnachtsmann und Spielzeugsoldat verteilte er Geschenke an die verdutzten Sommergäste und gab damit einen Vorgeschmack auf das bevorstehende Winter Wonder Legoland.

Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr werden die Tore des Resorts bereits zum zweiten Mal für das winterliche Spektakel geöffnet. Ab dem 23. November bis zum 6. Januar erleben Parkgäste eine festliche Atmosphäre mit hunderten geschmückten Weihnachtsbäumen, darunter ein zehn Meter hoher Lego-Duplo-Baum aus 365.000 Teilen. Eine Winter-Parade, die durch den verschneiten Park zieht, die Eislaufbahn und das Winterdorf sind ebenfalls wieder dabei. Ausgewählte Indoor- und Outdoor-Attraktionen des Freizeitparks werden ebenfalls geöffnet sein. Dazu gibt es spezielle Wintershows im Legoland und wenn die Sonne untergeht, verwandelt eine spektakuläre Lasershow den Himmel über dem Miniland in ein funkelndes Lichtermeer. (AZ)