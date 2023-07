Günzburg

07:43 Uhr

Was wird aus dem Hotel Zettler in Günzburg?

Plus 40 Jahre lang waren das Hotel und Restaurant eine feste Größe, 2021 endete die Erfolgsgeschichte. Nun gibt es konkrete Pläne, was aus dem Gebäude wird.

Von Michael Lindner

Das Hotel und Restaurant Zettler war über viele Jahrzehnte eine Institution in Günzburg. Das Restaurant war mehrfach ausgezeichnet, das Vorläuferhotel Lamm, das die Familie Zettler bis 1981 in der Hofgasse führte, hatte sogar einen Michelinstern. Doch 2020 kam für das Viersternehotel mit knapp 50 Zimmern der Einbruch. Stichwort: Corona. Mit der Pandemie habe es einen kompletten Einbruch gegeben, teilte Andreas Zettler, der die Leitung des Hotel-Restaurants 2015 von seinen Eltern Meinrad und Angelika übernommen hatte, unserer Redaktion vor rund zwei Jahren mit. Das Geschäft sei nicht mehr rentabel gewesen, die Schließung unausweichlich. Seitdem steht das ehemalige Hotel und Restaurant samt Tagungszentrum an der Ichenhauser Straße leer, auch wenn die Lettern auf den ersten Blick etwas anderes vermuten lassen. Nun gibt es Pläne, wie das Gebäude künftig genutzt wird – und zwar nicht als Hotel.

Der Bau- und Umweltausschuss in Günzburg beschäftigte sich am Dienstagabend mit dem Gebäude und dessen Umnutzung. Das frühere Hotel am Rande der Altstadt soll nach den Plänen des Investors bestehen bleiben. Es ist lediglich ein Anbau in Richtung Ichenhauser Straße vorgesehen. An der Gebäudehöhe ändere sich demnach nichts. Im ersten und zweiten Obergeschoss, im Dachgeschoss sollen 44 Wohnungen für betreutes Wohnen entstehen. Weitere vier Wohnungen sind im Erdgeschoss in Richtung Günz geplant. Die Wohneinheiten sind barrierefrei, richten sich nach Aussage des Investors schwerpunktmäßig an Seniorinnen und Senioren. Doch das ist noch nicht alles.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

