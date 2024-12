Das ist beim Kreishandwerkerball 2025 geboten

Der Kreishandwerkerball wird 2025 in der Fuggerhalle Weißenhorn in die zweite Runde gehen. „Dance & Dine – das Handwerk lädt ein“ feierte heuer im Januar eine so gelungene Premiere, dass die Fortsetzung des Schwarz-Weiß-Balls der Kreishandwerkerschaft laut den Organisatoren nie infrage gestellt wurde. Am 25. Januar um 17.30 Uhr ist es wieder soweit. Fast 400 Karten sind schon verkauft, verrät Günther Weindl, Obermeister der Bäckerinnung und Moderator des Balls.

Wer also festlich dinieren möchte, sollte sich schnell auf der Internetseite der Kreishandwerkerschaft seine Karte sichern. Zur Auswahl stehen nach einem Antipasti-Teller als Vorspeise, Sous Vide gegartes Rinderfilet mit zarten Fingermöhren dazu Kartoffelrösti an feiner Rotwein-Thymian, auf der Haut gebratenes Zanderfilet auf Belugalinsen mit dunklem Balsamico, Wurzelgemüse und Apfel oder als vegetarische Alternative Steinpilzravioli mit einer Ricotta-Füllung, gebratenen Pilzen und Parmesanschaum und einem Dessert-Buffet als Abschluss. Für das Catering konnte wieder die Alte Mühle am See Roggenburg gewonnen werden. Zu einer rauschenden Ballnacht gehört Live-Musik, diese wird von der United Dance Band aus Elchingen gespielt werden. Ein großes Geheimnis bleiben die Show-Acts.

Günther Weindl verrät nur so viel: „Es geht um Comedy und Artistik. Dieses Jahr nicht aus der Schweiz, sondern aus Berlin.“ Die Ball-AG der Kreishandwerkerschaft Günzburg/Neu-Ulm mit Geschäftsführerin Ulrike Ufken, Mitarbeiterin Birgit Linsgeseder, Kreishandwerksmeister Michael Stoll und Markus Eberle (Ellzee), Christine Held (Weißenhorn), Martin Mayer (Jedesheim), Olaf Stadtmüller (Senden) und Günther Weindl (Großkötz) aus den Innungen hofft auf einen ausverkauften Ball, der Alt und Jung, Handwerkern und Nicht-Handwerkern gefällt. Weindl findet: „Dance und Dine mit dem tollen Datum 25-1-25 wird so besonders, wie auch das Handwerk selbst besonders ist. Ohne Handwerk geht nichts!“ Neues hat sich das junge Bar-Team überlegt. Es wird mit Zimmermann-Schluck, Meterstab und Meister-Spritz echt handwerkliche Cocktails mixen. Nichts verändert wurde am Konzept der stilvollen Dekoration und des servierten Menüs, sodass alle Ballgäste zusammen Dinieren, Tanzen und einen außergewöhnlichen Abend genießen können.