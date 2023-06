Wenn ich die Heimat vermisse, mache ich mir einen Kaffee

Serie "Näherkommen" (Teil 6): Maria Jimena Riethmüller ist glücklich in ihrer neuen Heimat Ichenhausen. In diesem Jahr beginnt ein neuer beruflicher Abschnitt.

Die Serie "Näherkommen" stellt in kurzen Porträts Frauen und Männer aus Günzburg und Umgebung vor, die in der Volkshochschule die deutsche Sprache lernen oder dort als Lehrer tätig sind. Menschen aus 30 Nationen geben Einblicke in ihr Leben und die Gründe, warum sie in die Region gekommen sind. Ihre Porträts sind in einer Ausstellung in der Vhs Günzburg während der üblichen Öffnungszeiten noch bis 19. Juli zu sehen. Die Produktionskosten wurden von der Bürgerstiftung übernommen.

Jimena Riethmüller (50 Jahre, Kolumbien, Piedras, jetzt Ichenhausen). Eine folkloristische Bluse und kolumbianischer Kaffee sind zwei Dinge, die Maria Jimena Riethmüller an ihre Heimat in der Region Tolima in den kolumbianischen Bergen erinnern. "Ein schöner Tag fängt mit einem Kaffee und einem Lächeln an", sagt sie und verrät, was sie macht, wenn sie nach 20 Jahren in Deutschland Sehnsucht nach Kolumbien hat: "Ich mache mir einen Kaffee und rieche die Heimat." Während eines Urlaubs in München lernte sie ihren späteren Mann kennen. Inzwischen hat sie sich auch an die schwäbische Küche gewöhnt. "Ich koche alles, aber das frische Obst und das Gemüse fehlen mir."

Das Klima in Schwaben ist kühler als in Kolumbien

Das Klima in Schwaben sei eben nicht tropisch-warm wie in Kolumbien. Das präge übrigens auch die Menschen. "In Kolumbien ist jeder willkommen, die Hilfsbereitschaft ist dort größer. Dafür ist in Deutschland alles gut organisiert und es ist sicher. Ich bin hier glücklich." An der Volkshochschule hat sie schon Sprachkurse gegeben, ab 2023 übernimmt sie eine Teamleitung im Legoland in Günzburg. Bei den vielen internationalen Gästen wird ihr Sprachtalent gefragt sein.

