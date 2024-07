Wie die Mut-Tour psychische Erkrankungen enttabuisieren möchte

Bereits aus der Ferne geben sie sich mit einem wiederholten Klingeln am Günzburger Marktplatz zu erkennen, fünf Frauen und Männer fahren auf drei Tandems durch die Altstadt. Die Mut-Tour ist nun auch in der Großen Kreisstadt angekommen. Bereits sieben Tage zuvor waren die Teilnehmenden in Regensburg gestartet, der achte Tag führte sie schließlich nach Schwaben mit dem Endziel Ulm. Ihre Mission lautet, psychische Erkrankungen in die Mitte der Gesellschaft zu bringen und zu enttabuisieren. Und das machen die fünf mit voller Leidenschaft.

Die Mut-Tour selbst wurde im Jahr 2012 von Sebastian Burger ins Leben gerufen, der zuvor an partizipativen Tandem-Projekten teilgenommen hatte. Seitdem machen sich jährlich mehrere Teams zu Fuß oder per Rad von Mai bis September auf den Weg durch Deutschland, um Sichtbarkeit für dieses Thema zu schaffen. Die gesamte Tandem-Tour beträgt 3800 Kilometer und ist auf zehn Etappen aufgeteilt. Die einzelnen Abschnitte werden von immer unterschiedlichen Radlerinnen und Radlern bestritten. Das Team unter der Leitung von Tatjana Strobl bewältigte die siebte Etappe, die eine Länge von etwa 380 Kilometer umfasst.

Viele unterschiedliche Wege führen die Teilnehmenden zur Mut-Tour

Radler Michael Steiger erzählt, dass sich die Teilnehmenden, bevor sie die Reise gemeinsam starten, gar nicht kennen. Doch das tat der Reise keinen Abbruch, sind sich die fünf einig. Spaß hatten sie ohnehin. „Bei uns stimmt die Chemie“, sagt er und lacht. Laut Tatjana Strobl kommen die Radler auf unterschiedliche Wege zur Mut-Tour, wie auch ihre Erzählungen beweisen. Strobl selbst ist über eine Anzeige auf einer Erlebnispädagogik-Website zum Projekt gekommen. Steiger erzählt, dass er von einem Freund darauf aufmerksam gemacht wurde, Teilnehmer Fabian hingegen ist im Internet von selbst auf die Mut-Tour gestoßen. Strobl betont, dass man selbst keine Erfahrungen etwa mit Depressionen gemacht haben muss, um an der Reise teilnehmen zu können.

Aber auch in dieser Runde sind Menschen dabei, die bereits erkrankt sind. Sie berichten über grundsätzliche Probleme, etwa dass vor allem im Berufsleben Depressionen noch ein Tabuthema sind und deswegen oft verschwiegen werden oder dass es zu wenig Therapieplätze gibt. Sie erzählen aber auch von Problemen, die sie selbst auf ihrem Krankheitsweg hatten. Steiger etwa hatte einen Hausarzt, der seine Erkrankung nicht erkannt hat. „Er wollte mich dann ein paar Tage krankschreiben und hat mir geraten, an der frischen Luft spazieren zu gehen – da war ich aber schon in einem Loch“, sagt er. Auch deshalb plädiert er dafür, dass das Personal in der Allgemeinmedizin dahin gehend besser geschult wird.

Mut-Teilnehmende machen auf regionale Anlaufstellen aufmerksam

Auf ihrer Reise kommen sie häufig mit den Menschen vor Ort ins Gespräch und können ihnen Tipps geben, an wen sie sich in ihrer Region wenden können, um professionelle Hilfe zu bekommen. Regionale Anlaufstellen im Landkreis Günzburg sind etwa der Sozialpsychiatrische Dienst der Caritas oder die Psychologische Beratungsstelle der KJF Kinder- und Jugendhilfe. Für all diejenigen, die sich nicht trauen, die Mut-Teilnehmenden anzusprechen, findet sich im Internet der Mut-Atlas. Dabei handelt es sich um eine Online-Übersichtskarte für ganz Deutschland, die Hilfs- und Präventionsangebote im Bereich der psychischen Gesundheit anzeigt.

Damit Menschen ohne Scham und Furcht vor Konsequenzen mit ihrer Diagnose in die Öffentlichkeit gehen können, muss sich laut den Mut-Teilnehmenden noch einiges ändern. „Millionen Menschen verstecken ihre Krankheit, sie haben Angst, sich zu outen – aus nachvollziehbaren Gründen“, sagt Antonia Neuberger. Denn die Auswirkungen sind real. Etwa eine Verbeamtung zu bekommen oder eine Arbeitsunfähigkeitsversicherung abzuschließen, kann durch eine diagnostizierte Depression zur Schwierigkeit werden.

Mut-Teilnehmerin Tatjana Strobl: „Eine Depression muss so normal werden wie ein Beinbruch“

„Eine Depression muss so normal werden wie ein Beinbruch“, sagt Strobl. Das Problem sei oft, dass man Erkrankungen wie einen Bruch äußerlich sehe und diese deshalb leichter akzeptiert werden. Zudem sei das Thema heute auch noch oft mit Scham besetzt. „Oft ist es gar nicht so leicht, sich aufzuraffen und Hilfe zu holen“, sagt die Projektleitung. Das bestätigt auch Fabian und erzählt: „Ich habe Jahre gebraucht, um mir das einzugestehen.“ Hierbei bietet die Mut-Tour einen niederschwelligen Zugang. „Wenn man nur einem Menschen am Tag einen Funken Hoffnung gegeben hat, dann hat man schon viel erreicht“, sagt Steiger.