Wunschbaumaktion für die Kinder der Tafel startet wieder

Für viele sind Geschenke an Weihnachten selbstverständlich. Leider ist das für die Kinder der Tafelkunden in Günzburg und Burgau nicht so. Seit ein paar Jahren organisieren Petra Faber, Koordinatorin der Tafel, und Mathias Abel, Geschäftsführer der Caritas, in der Weihnachtszeit die „Wunschbaumaktion“ – und so startet die Aktion auch in diesem Jahr. Diesmal ist der V-Markt in Günzburg Partner für die Geschenkaktion. Bereits im Oktober wurden mehr als 200 Wunschzettel an die Familien, die zur Tafel nach Günzburg und Burgau kommen, verteilt.

Rund 250 Kinder der Tafelkunden können sich dieses Jahr damit wieder einen Wunsch in Höhe von 30 Euro erfüllen lassen. „Ich bin jedes Jahr ergriffen von den Wünschen, die ich auf den Zetteln lese. Das geht von warmen Socken, Winterjacken, einem Pulli, bis zur Barbi“, sagt Petra Faber, Koordinatorin der Günzburger und Burgauer Tafel. „Wir hoffen, dass wir in diesem Jahr wieder genügend Spenden sammeln können, dass wir alle Wünsche erfüllen können“, so Mathias Abel. Kurz vor Weihnachten werden die Geschenke an die Kinder ausgegeben. Dieses Jahr ist der Günzburger V-Markt der Partner für die Geschenkaktion.

„Kinder liegen uns und mir persönlich sehr am Herzen, da ist es für uns selbstverständlich, diese wichtige Aktion zu unterstützen“, betont Marktleiter Roland Bernert. Günzburgs Oberbürgermeister Gerhard Jauernig freut sich über die Fortführung der Wunschbaumaktion: „Kinder sind die schwächsten Mitglieder in unserer Gesellschaft, die unseren Schutz und unsere besondere Unterstützung in allen Bereichen benötigen. Ich hoffe, dass sich viele Menschen an der Spendenaktion beteiligen und so für viele glückliche Kinderaugen an Weihnachten sorgen.“ Es ist möglich direkt vor Ort an der Info des V-Markts in Günzburg zu spenden, über einen QR Code oder über die Website www.caritas-guenzburg.de. (AZ)