Zauberhafte Märchenstunde für Kinder im Heimatmuseum

Der Rokokosaal im Günzburger Heimatmuseum verwandelte sich am Samstag in ein Märchenbuch. Gemeinsam klappten die Kinder, Eltern und Großeltern mit den beiden Märchenerzählerinnen Petra Thoms und Christiane Rehm mit weit ausladenden Gesten das imaginäre Märchenbuch auf. Gespannt lauschten die Kinder der Geschichte vom Zauberer Kathmandu, der auf einem sehr, sehr hohen Berg in einer Burg wohnte. Er besaß eine Kiste mit vielen Märchen, die Christiane gerne hätte, weil ihr nichts einfiel. Als sie nach mehreren Prüfungen die Kiste erhielt und mit nach Hause nahm und dort öffnete, flogen alle Geschichten davon. Eine Geschichte landete in ihrem Ohr, eine auf Petras Zunge, und so konnten sie gemeinsam weitere Märchen erzählen. Von der Schildkröte, die unbedingt im Herbst mit den Vögeln in den Süden fliegen wollte, oder der Prinzessin, die immer Lügen erzählte. Nach jeder Märchenerzählung durften die Kinder mit Tüchern und Klangspiel die Geschichten in die Welt wehen. In Windeseile verflog die Zeit und ein zauberhafter Nachmittag war zu Ende. Mit einem Lächeln und der Frage an das Kulturteam der Caritas „Machen sie das wieder?“ gingen die kleinen und großen Besucher nach Hause. Diese Frage konnte das Kulturteam, wie im Märchen, noch nicht beantworten. Text/Fotos: Gabriele Ritzler

Icon Vergrößern Die Märchenerzählerinnen Petra Thoms und Christiane Rehm. Foto: Gabriele Ritzler Icon Schließen Schließen Die Märchenerzählerinnen Petra Thoms und Christiane Rehm. Foto: Gabriele Ritzler