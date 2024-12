Zerstörter Legoland Boy: Stadt Günzburg setzt Belohnung aus

Schon von weitem erkannte man Legoland Boy an seinem grünen Shirt, der blauen Hose und seinem fröhlichen Grinsen. Das 1,2 Meter große Lego-Modell wurde am 16. März im Rahmen einer gemeinsamen Enthüllungsaktion der Stadt Günzburg und Legoland Deutschland der Öffentlichkeit präsentiert. Rund sieben Monate später wurde die Figur irreparabel beschädigt. Die Stadt Günzburg setzt nun eine Belohnung in Höhe von 500 Euro aus, die zur Ergreifung des unbekannten Täters führen.

Die 40 Kilogramm schwere Figur stand auf der sogenannten Jahnwiese neben dem Spielplatz zwischen Jahnhalle und dem Forum am Hofgarten. Irgendwann im Verlauf des Wochenendes 28./29. September wurde die Figur demoliert. Die in der Figur eingebauten Stahlrohre, die im Boden einbetoniert waren, wurden mit erheblichem Kraftaufwand aus ihrer Verankerung gerissen, zudem war die rechte Hand des Modells stark beschädigt. Nach einer inzwischen erfolgten gründlichen Überprüfung durch die Modellbauer steht nun fest: Die Figur ist irreparabel zerstört.

So sah Legoland Boy aus, als er noch ganz war.

Der finanzielle Schaden beläuft sich auf einen hohen vierstelligen Bereich. Günzburgs Oberbürgermeister Gerhard Jauernig: „Ich habe null Verständnis für diesen Akt der Zerstörungswut. Viele Kinder haben diese Figur richtig gern gehabt, und sie war ein beliebtes Fotomotiv für alle Spielplatz-Besucher. Sie war ein tolles Geschenk an die Stadt und ihre Bewohner und Gäste. Der oder die Verursacher haben mit ihrem Verhalten nicht nur einen finanziellen Schaden verursacht, sondern viele Kinder unglücklich gemacht.“ Aufgrund der Höhe des entstandenen Schadens setzt die Stadt eine Belohnung von 500 Euro aus, die zur Ergreifung des Täters führen. Hinweise nimmt die Polizei in Günzburg unter der Telefonnummer 08221/919-0 entgegen. Die Stadt Günzburg sieht aktuell von einer Ersatzbeschaffung ab. (AZ)