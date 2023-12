Zwischen Therapien und den Jahren: Zu Besuch in der forensischen Psychiatrie

Von Dominik Bunk - 07:27 Uhr Artikel anhören Shape

Im Maßregelvollzug des BKH Günzburg läuft es Ende Dezember anders ab, als der Großteil der Gesellschaft es gewohnt ist. Wir haben einen Einblick bekommen.

Christbäume, Weihnachtssterne und Lichter verzieren in diesen Tagen die sonst eher klinisch wirkenden Gänge im Maßregelvollzug des Bezirkskrankenhauses Günzburg (BKH). Weihnachten, Silvester, die Zeit zwischen den Jahren – hier ist das vor allem eine Zeit des Nachdenkens. Denn die Männer, die hier leben, dürfen nicht nach Hause. Sie sind auf richterliche Anordnung hier, haben wegen eines mentalen Ausnahmezustands Verbrechen begangen. Süchtige, die aus Geldnot stehlen. Menschen, die aufgrund einer psychischen Erkrankung anderen schaden. Die Feiertage in dem schwarz-roten Gebäude im Herzen des Klinikkomplexes laufen anders ab, als die meisten Menschen solche Tage gewohnt sind. Und für einige Patienten vielleicht sogar angenehmer als zuvor in ihrem Leben.

Simon Epser ist Leiter einer Station der Forensik. "Zum Jahresende ist die Stimmung vielleicht noch melancholischer als sonst", schätzt er es ein. Therapeutinnen und Therapeuten, Pflegerinnen und Pfleger sind in dieser intensiven Zeit immer ansprechbar. Und immer auf Krisengespräche gefasst. "Wirkliche Notfälle gab es selten", sagt Epser. Wenn, dann hätten diese mit den Patienten selbst zu tun. Denn viele davon seien zu dieser Zeit hauptsächlich mit sich, ihren Gedanken, Erinnerungen oder auch ihrem Gewissen, beschäftigt.

