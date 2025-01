Zusammen seit mehr als 600 Jahren bei Steigtechnik aktiv

Langjährige Treue und außergewöhnliches Engagement: Diese Eigenschaften zeichnen die 46 Jubilare der Munk Group aus. Für das Günzburger Traditionsunternehmen, das sich auch im 125. Jubiläumsjahr weiter auf Wachstumskurs befindet, sind seine langjährigen Mitarbeitenden ein entscheidender Faktor für den Erfolg. Die Betriebsjubilare blicken zusammen auf insgesamt 610 Arbeitsjahre zurück. Die Geschäftsleitung des Steigtechnikspezialisten hat den langjährigen Einsatz und die Treue ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jetzt im Rahmen einer festlichen Feier geehrt.

Die jährliche Ehrung der Jubilare ist ein fester Bestandteil der Unternehmenskultur der Munk Group und ein Symbol für den familiären und respektvollen Umgang miteinander. „Wie wir in einer Familie Geburtstags- und Jubiläumsfeiern begehen, tun wir das auch in unserer Munk-Familie und ehren unsere langjährigen Teammitglieder. Was wären wir ohne unsere treuen Mitarbeitenden? Sie alle sind das Rückgrat unseres Unternehmens und haben maßgeblich dazu beigetragen, dass wir in den vergangenen 125 Jahren stetig gewachsen und weiterhin auf Erfolgskurs sind“, betonte Inhaber und Geschäftsführer Ferdinand Munk in seiner Ansprache.

Seit 40 Jahren im Team des Familienunternehmens

19 Jubilare wurden für ihre fünfjährige Betriebszugehörigkeit ausgezeichnet: Naser Amro, Melanie Bader, Birgit Bauder, Jonathan Findler, Lena Fürst, Attila Jozsef Gergely, Adriana Grecu, Andrea Hartmann, Helge-Elmar Heck, Rene Herdlitschka, Heinrich Hermann, Marko Jukic, Christian Kautter, Lars Langer, Michael Pfeifer, Evgeny Rogov, Rainer Schmidt, Ulrich Simon und Hassan Swaidan. Seit zehn Jahren dabei sind Florian Bader, Jürgen Baur, Torleif Davidson, Nikica Dobric, Christian Fritz, Stefan Hartmann, Dejan Matejic, Torsten Posner, Stefanie Seitz, Alexander Werdich, und Tobias Würth. Auf 15 Jahre blicken Florian Dolde, Christine Hawlitschek, Silvia Munk sowie Roland Wilcke zurück. Ein Vierteljahrhundert sind Sarah Bölderl, Gerhard Eimer, Wilhelm Hörger, Wilhelm Hußlein, Waldemar Knaub, Karin Schneider und Alexander Zelmer mit an Bord. Bruno Brenner und Winfried Gastel sind seit 30 Jahren im Unternehmen, Thomas Aschenbrenner und Manuela Miller stolze 35 Jahre. Seit sogar 40 Jahren ist Abdullah Bektas im Team des Familienunternehmens aktiv. Im Rahmen der Feier wurden Gerhard Eimer und Gerhard Haupeltshofer als langjährige Kollegen in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. (AZ)