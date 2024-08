Zwei Auffahrunfälle in Günzburg, zwei leicht Verletzte

In Günzburg ist es am Freitag zu zwei Auffahrunfällen mit leicht verletzten Personen gekommen. Am Vormittag musste laut Polizei eine 25-Jährige mit ihrem Auto verkehrsbedingt an der Einmündung der St2510 zur B16 anhalten, da die Ampel auf Rot schaltete. Ein hinter ihr fahrender 29-Jähriger bemerkte das zu spät und fuhr mit seinem Pkw der 25-Jährigen auf. Dieser erlitt dadurch leichte Verletzungen. Eine ärztliche Behandlung vor Ort war nicht erforderlich. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 4500 Euro.

Einige Stunden später, am Abend ereignete sich auf der Legolandallee ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 36-Jähriger fuhr mit seinem Auto vom Legoland in Fahrtrichtung B16 und musste verkehrsbedingt abbremsen. Ein 39-Jähirger, welcher mit seinem Fahrzeug folgte, erkannte dies zu spät und fuhr dem 36-Jährigen auf. Die ebenfalls 36-jährige Beifahrerin wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und musste vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 6000 Euro. (AZ)