Zwei Diebe stehlen in Günzburg Bier und Zigarillos

In Günzburg haben am Samstag gleich zwei Ladendiebe zugeschlagen. Nach Angaben der Polizei entwendete am Samstagmittag ein bislang unbekannter Täter aus einem Kiosk am Bahnhof in Günzburg zwei Flaschen Bier. Die männliche Person im Alter von etwa 40 Jahren und ungepflegtem Erscheinungsbild betrat das Geschäft, nahm sich zwei Flaschen Bier aus dem Kühlschrank und verließ ohne zu bezahlen. Eine sofort eingeleitete Fahndung durch Streifen der PI Günzburg verlief ergebnislos. Die Ermittlungen zum Täter dauern an. Am Nachmittag kam es in einem Verbrauchermarkt in der Augsburger Straße zu einem weiteren Ladendiebstahl. Ein 48-Jähriger entwendete eine Packung Zigarillos. Dabei wurde er von einem Ladendetektiv beobachtet, welcher die Polizeiinspektion Günzburg verständigte. Den 48-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahls. (AZ)

