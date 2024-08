Zwei Fahrten unter Cannabiseinwirkung in Günzburg aufgedeckt

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Lochfelbenstraße haben Beamte der Günzburger Polizei am späten Mittwochabend bei einem 22-jährigen Pkw-Fahrer deutliche Anzeichen von Betäubungsmittelkonsum festgestellt, wie sie berichten. Da ein freiwillig durchgeführter Schnelltest vor Ort ebenfalls positiv ausfiel, ordneten die Beamten eine Blutentnahme an. Je nach Ergebnis der Blutuntersuchung erwartet den jungen Mann ein Bußgeld sowie ein Fahrverbot.

Ebenfalls kontrollierte die Polizei den Fahrer eines E-Scooters in der Heidenheimer Straße. Da der 38-jährige Fahrer den kürzlichen Konsum von Cannabis einräumte, ordneten die Beamten eine Blutentnahme an. Auch in diesem Fall erwartet den Fahrer, abhängig vom Ergebnis der Blutuntersuchung, ein Bußgeld sowie ein Fahrverbot. (AZ)