Zwei Personen bei Unfall leicht verletzt

Bei einem Unfall in der Freitagnacht an der Auffahrt zur A8 sind zwei Personen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, schepperte es um 23.35 Uhr an der Ampel zur Auffahrt auf die A8 in Fahrtrichtung München. Ein 32-jähriger Autofahrer wollte von der B16 in Fahrtrichtung Ichenhausen nach links in Richtung Autobahn abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines entgegenkommenden Autos eines 26-Jährigen.

Es kam zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen, wobei die Airbags ausgelöst wurden. Zwei Personen wurden durch den Unfall leicht verletzt, so die Polizei. Eine ärztliche Versorgung vor Ort war nicht erforderlich. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von 6000 Euro. (AZ)