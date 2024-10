Zwei Radfahrer übersehen sich an der Krankenhausstraße: Frau leicht verletzt

Ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern hat sich am Donnerstag gegen 12.15 Uhr in der Krankenhausstraße, Kreuzung Reinertstraße, ereignet. Ein 13-jähriger Junge fuhr mit seinem Fahrrad laut Polizei verbotswidrig auf dem linken Gehweg der Krankenhausstraße und wollte die Kreuzung Reinertstraße geradeaus überqueren. Aus Richtung Reinertstraße kam eine 60-jährige Fahrradfahrerin, die auf die Krankenhausstraße abbiegen wollte. Da die beiden sich nach Angaben der Beamten gegenseitig übersahen, kam es zum Zusammenstoß. Die Frau stürzte und erlitt leichte Verletzungen, weswegen sie zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus kam, der 13-Jährige blieb unverletzt. (AZ)

