Lions-Adventskalender geht in die nächste Runde

Schon werden die Tage kürzer, und es geht in Riesenschritten auf die Adventszeit zu. Der Lions Club Günzburg-Schwaben ist schon seit Langem mit den Vorbereitungen für den diesjährigen Adventskalender beschäftigt. Es ist die 16. Auflage des Benefizprojekts, und auch diesmal ist die Günzburger Zeitung mit an Bord und wird in der Vorweihnachtszeit die Gewinnzahlen veröffentlichen. Die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung, wird wieder großzügig aus dem Erlös des Lions-Adventskalenders unterstützt.

Der Kalender wird wieder mit zwei unterschiedlichen Motiven erscheinen, gestaltet von den beiden Künstlern Gisela Stang und Ralf Strassner. Und wieder wird es viele schöne Gewinne geben. Wer möchte nicht ein Wochenende am Ammersee gewinnen oder einen Reisegutschein? Auch IT-Produkte kommen gewiss gut an, beispielsweise eine Apple Watch oder ein iPad. Manche erfreuen sich an sportlichen Veranstaltungen, etwa für die Ratiopharm-Arena, oder für Bundesligaspiele in Augsburg oder Heidenheim. Anderen kommt eine Kaffeemaschine gerade recht. Und natürlich gibt es auch wieder viele andere Gutscheine für Restaurants, Fachgeschäfte und Praxen sowie so manche Überraschungen.

Lions Club Günzburg-Schwaben startet Adventskalender mit attraktiven Gewinnen

Erneut haben sich neue Sponsoren gemeldet, die sich an dem Lions-Projekt beteiligen wollen. So konnte die Anzahl der Gewinne mit 543 gegenüber Vorjahr erneut gesteigert werden, und das mit beträchtlichen Gewinnchancen. Auch der Gesamtwert aller Gewinne ist mit knapp 46.500 Euro noch gestiegen. Der Verkaufsstart für die Aktion ist am kommenden Samstag, 11. Oktober. Die Kalender können in einer der 58 Verkaufsstellen in der Region erworben werden. Auf der Homepage des Lions Clubs wird rechtzeitig eine entsprechende Liste zur Verfügung gestellt.

Trotz der nicht unerheblichen Preissteigerung der Druckerei konnte der Kaufpreis in diesem Jahr mit 8 Euro erneut konstant gehalten werden. Nach wie vor kommt der Erlös des Projektes wieder bedürftigen Menschen zugute, vor allem in unserer Region. (AZ)