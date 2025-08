Das ist auf dem Günzburger Volksfest 2025 geboten

Die für viele Gäste schönste Zeit des Jahres steht vor der Tür. Vom 8. bis zum 17. August findet zum 73. Mal das Günzburger Volksfest auf dem Festplatz am Auweg statt. Traditionell erwarten Gäste spannende Fahr- und Belustigungsgeschäfte, ein stimmungsvolles Festzelt mit regionalen Kapellen und Partybands sowie ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm.

Den Auftakt zum Volksfest bildet der große Festumzug am Freitag, 8. August. Nach dem Standkonzert um 15.30 Uhr auf dem Schloßplatz setzt sich der Umzug mit zahlreichen Vereinen und Kapellen gegen 16 Uhr Richtung Festplatz am Auweg in Bewegung. Gegen 17 Uhr erfolgt der feierliche Fassanstich durch Oberbürgermeister Jauernig – damit ist die „fünfte Jahreszeit“ in Günzburg eröffnet. Die Familie Hahn bewirtet in gewohnter Weise die Gäste im Festzelt.

Für Oberbürgermeister Gerhard Jauernig ist das Volksfest eine besondere Zeit im Jahr

Für Oberbürgermeister Gerhard Jauernig ist das Volksfest eine besondere Zeit im Jahr: „Es ist die Zeit, in der Freunde, Familien und Nachbarn zusammenkommen, um die festliche Stimmung im Zelt zu spüren und die bunten Attraktionen zu genießen. Das Volksfest ist für mich mehr als nur ein Fest – es ist ein Ausdruck unserer Gemeinschaft, unserer Tradition und unseres Zusammenhalts.“

Vor allem in den Abendstunden finden sich viele Feierlustige auf dem Festplatz am Auweg ein. Foto: Alexander Kaya (Archivbild)

Während des zehntägigen Festes sind den Gästen Unterhaltung, Musik und kulinarische Genüsse geboten. Es treten zahlreiche Musikkapellen aus ganz Bayern auf. Blasmusik spielen die Musikvereine Reisensburg und Wasserburg/Günz, die Stadtkapelle Günzburg, Kapelle Schwarzfischer, Blechbengel und Schwäbische 12. Für ausgelassene Partystimmung sorgen bekannte Formationen wie Hally Gally, Rockspitz, Members, i-Düpferl, Bayern Mafia, Musikuss und Kzwoa.

Viel Fahrgeschäfte und Stände locken Besucher auf den Festplatz am Auweg

Auf dem Festgelände ist für Besucherinnen und Besucher allen Alters etwas geboten: Mit Fahr- und Belustigungsgeschäften wie „Break Dance“, „Big Bamboo“, „Fast and Furious“, „Schwanenflieger“, „Musik-Express“, „Hupferl“ oder „Flying Safari“ erleben die Besucher Spaß und Nervenkitzel. Auch Klassiker wie Autoskooter, Kinderkarussell sowie Los- und Schießbuden werden nicht fehlen, sodass für jeden Geschmack und jedes Alter etwas geboten ist. Zahlreiche Stände mit internationalen Leckereien, glasierten Früchten und Süßwaren sorgen für Volksfestflair für alle Sinne. Zum Schutz der Gäste werden Taschenkontrollen durchgeführt und das gesamte Festgelände eingezäunt.

Auf dem Gelände gibt es viele verschiedene Fahrgeschäfte. Darunter auch den Klassiker „Break Dance". Foto: Jana Korczikowski (Archivbild)

Neben dem bunten Treiben auf dem Festplatz bietet das Volksfest auch besondere Highlights: Am Samstag, 9. August, können Schnäppchenjäger und Antiquitätenliebhaber ab 8 Uhr beim Flohmarkt auf dem ehemaligen Bisleparkplatz am Auweg nach Kuriosem, Schönem, Nützlichem und Preiswertem stöbern.

Am Montag, 11. August, lädt die Stadt Günzburg ab 14 Uhr zum Nachmittag für Senioren und Menschen mit Handicap ein, umrahmt von zünftiger Blasmusik. Ein brillantes Feuerwerk mit Musik rundet abends nach Einbruch der Dunkelheit den Tag ab. Der

„Günzburger Abend“ am Dienstag, 12. August, ist ein Highlight für Bierliebhaber: Das extra gebraute, naturtrübe Festbier der Günzburger Radbrauerei wird ausgeschenkt – solange der Vorrat reicht.

Der Mittwochnachmittag steht ganz im Zeichen der Kinder und Familien

Kinder und Familien kommen am Mittwochnachmittag, 13. August, auf ihre Kosten. Ballon-Künstler Tobi van Deisner sorgt für große Kinderaugen. Ab 14 Uhr zeigt die „Infinity Cheer Unit“ aus Jettingen-Scheppach ihr Können. Außerdem können sich Kinder und Jugendliche auf einen Luftballonwettbewerb sowie die Preisverleihung aus dem Jahr 2024 freuen. Lustige Clowns geben wieder Freifahrtscheine aus. Im Anschluss wird der Tag der Betriebe und Behörden ab 18 Uhr von stimmungsvoller Partymusik begleitet.

Der Feiertag Mariä Himmelfahrt lädt ein den Tag in bester bayerischer Manier zu beginnen: bei einem Frühschoppen im Festzelt ab 10.30 Uhr samt zünftiger Blasmusik.

Seinen Schluss findet das 73. Volksfest nach dem traditionellen Frühschoppen und einer Partie Maßkrugschieben wieder mit dem beliebten Herzerlwerfen ins Publikum am Sonntagabend, 17. August. (AZ)