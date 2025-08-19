Bilanz: So war das Günzburger Volksfest 2025

Nach zehn Festtagen am Auweg zieht die Stadt Günzburg als Veranstalter mit den Schaustellern ein durchweg positives Fazit zum 73. Günzburger Volksfest – auch wenn sich das Wetter in diesen Tagen von zwei extremen Seiten zeigte. „Ich bedanke mich bei allen Schaustellern, der Festwirtfamilie Hahn, der Radbrauerei, allen Zulieferern, den Musikkapellen, den Organisatoren im Rathaus und vor allem bei unseren zahlreichen Gästen, die zum Gelingen unseres 73. Volksfests beigetragen haben“, sagte Oberbürgermeister Gerhard Jauernig über die vergangenen Festtage.

Bereits der Start der fünften Jahreszeit mit dem Festzug vom Schlossplatz zum Festgelände sei ein Highlight gewesen, so der OB. Zahlreiche Kapellen und Vereine mit ihren Fahnenträgern nahmen daran teil, Hunderte Menschen säumten den Straßenrand. Mit Spannung erwartet wurde von den Besuchern der traditionelle Fassanstich, Gerhard Jauernig gelang dies sensationell mit nur einem Schlag. Das große Feuerwerk am Volksfest zog drei Tage später wie gewohnt ebenfalls viele Gäste auf den Festplatz.

Günzburg feiert erfolgreich das 73. Volksfest trotz Wetterextremen

In der Schlussbesprechung mit allen Schaustellern dankte Georgine Fäßler als Managerin des Volksfests den Schaustellern und dem Festwirt für die Zusammenarbeit. „Unsere Mischung aus bekannten und neuen Geschäften auf dem Festplatz hat sich bewährt und für gute Stimmung gesorgt“, zog Fäßler ein positives Resümee. Besonders beliebt sei die Backstage-Tour gewesen, bei der Leserinnen und Leser unserer Zeitung wieder Einblicke bekamen, sowie der Auftritt der Clowns am Familiennachmittag, die großzügig Freifahrten an die Kinder verteilten.

Günzburgs OB Jauernig und Festmanagerin Fäßler ziehen positives Fazit zum Volksfest

Das Wetter zeigte sich während des Günzburger Volksfestes von zwei Seiten – in der ersten Festwoche herrlicher Sonnenschein und Temperaturen um die 30 Grad, gefolgt von einer kühleren, regnerischen Phase am Samstag. Der Fahrbetrieb blieb davon größtenteils unbeeinflusst, sodass ein reibungsloser Ablauf gewährleistet war. Es gab keine größeren technischen Probleme; das Fest zeigte sich insgesamt friedlich und harmonisch. „Danke für die gemeinsamen Tage, danke für unser gemeinsames Fest“, sagte Reiner Halbeck, Platzmeister der Stadt Günzburg am Auweg, der sich besonders über das harmonische Miteinander unter den Schaustellern freute. Das 73. Günzburger Volksfest endete als ein gelungenes Beispiel gelebter Gemeinschaft, heißt es abschließend dazu aus dem Rathaus. (AZ)