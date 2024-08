Das Blue Grass Festival steigt zum 15. Mal in Birkenried

Seit 2009 veranstalten die Country & Western Friends Koetz 1982 e.V. ihr Bluegrass Music Festival im Kulturgewächshaus Birkenried - dieses Jahr zum 15. Mal. Vom 6. bis 8. September können Musikliebhaber Musiker aus den USA, England und Deutschland hautnah erleben.

Am Freitag, 6. September, wird Ehrenmitglied Eberhard Finke gedacht, der über drei Jahrzehnte mit seiner Zeitschrift „Bluegrass-Bühne“ die Fans informierte. Passend dazu treten Rüdiger Helbig & Huckleberry Five und die international besetzte Formation „Grass Root Ties“ auf, die seit 40 Jahren eng mit den „Countries“ in Kötz verbunden sind.

Das ist beim Bluegrass-Festival in Birkenried alles geboten

Das Programm am Samstag, 7. September, beginnt um 14 Uhr mit dem Kötzer Bluegrass Café und der „offenen Bühne“ im Wintergarten oder bei schönem Wetter Open Air. Der Eintritt am Nachmittag ist frei. Ab 17.30 Uhr startet der Konzertabend mit der Old Time Band „Wings on Strings“ und der Grey Eagle Bluegrass Band. Den Abschluss bildet die aus Colorado stammende Band „Brandywine & The Mighty Fines“, die eine dynamische Mischung aus Bluegrass, Country und Americana präsentiert.





Nach dem Bluegrass-Gottesdienst am Sonntag, 8. September, um 10.30 Uhr mit Pfarrer Volker Haug aus Wertingen spielen anschließend "Grey Eagle" und "Wings on Strings" zum Country-Frühschoppen mit Weißwurst-Frühstück auf. Ab 14 bis 16.30 Uhr geht es dann mit der Sonntagsmatinee weiter. „Brandywine & The Mighty Fines“ präsentieren eine vielfältige Mischung aus „Twang-Grass“, „Sweetgrass“ und „Tonkgrass“. Ihre einzigartigen Klänge versprechen ein unterhaltsames und abwechslungsreiches Musikerlebnis für alle Festivalbesucher. Der Eintritt ist frei, es wird gesammelt. (AZ)