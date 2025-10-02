Auf dem Scheitholz zum Ja-Wort

Icon vergrößern Patenvereine Feuerwehr Aislingen und Feuerwehr Gundremmingen. Foto: Michael Pedd Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Patenvereine Feuerwehr Aislingen und Feuerwehr Gundremmingen. Foto: Michael Pedd

Ende September versammelte sich die Freiwillige Feuerwehr Aislingen zum Festzug in Gundremmingen, um die Patenschaft mit der Feuerwehr Gundremmingen anlässlich ihres bevorstehenden 150-jährigen Jubiläums zu erneuern. Die erste Patenschaft entstand 1908 zur Fahnenweihe in Aislingen. Nachdem im Vorjahr die Gundremminger Wehr von Aislingen geprüft wurde, waren diesmal die Rollen vertauscht.

Das festlich geschmückte Löschgruppenfahrzeug führte den Festzug an, begleitet vom Musikverein Aislingen. Am Marktplatz wurden die Aislinger herzlich empfangen und gemeinsam zogen beide Feuerwehren zum Gerätehaus. Dort erklärte Stefan Stricker, 1. Vorstand der Feuerwehr Aislingen, den Grund des Besuchs. Auf einem Scheitholz knieend trugen die Vorstände und Kommandanten ein eigens verfasstes Gedicht vor. Doch die Bitte um Patenschaft wurde zunächst abgelehnt – erst nach Bestehen mehrerer Prüfungen sollte sich die Würdigkeit zeigen.

Die erste Prüfung testete das Feingefühl: Ein Ei musste mit einem hydraulischen Spreizer unversehrt transportiert werden. Danach war Teamarbeit gefragt: Mit einem auf dem Helm montierten Strahlrohr und einer Kübelspritze sollte ein „Brandherd“ getroffen werden, während die Festdamen mit Schnapsgläsern, Löffeln und Kehrschaufeln für die Wasserversorgung sorgten. Die letzte Aufgabe erforderte Kommunikation: Stefan Stricker fuhr mit verbundenen Augen ein kleines Feuerwehrauto durch einen Parcours. Lukas Lenzer sah den Parcours, durfte aber nicht sprechen. Er gab per Zeichensprache Anweisungen an Florian Eser, der sie mit Gehörschutz verbal an Stricker weitergab.

Nach kurzer Beratung erklärte die Feuerwehr Gundremmingen die Prüfungen für bestanden und nahm die Patenschaft an. Als Zeichen wurden die Schläuche beider Wehren zusammengekuppelt. Zum Abschluss lud die Feuerwehr Aislingen zu einem deftigen Abendessen mit kühlen Getränken ein. Der Abend stand im Zeichen der Kameradschaft und der Vorfreude auf das Jubiläum vom 26. bis 28. Juni 2026.

